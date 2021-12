Machen Sie es zum Thema im Team: „Wir wollen radikal runterkommen nach diesem sehr speziellen Jahr.“ So wird „gemeinsame Erholung“ zum spontanen strategischen Geschäftsziel. Das ebnet den Weg für gemeinsame Ideen, wie Sie sich untereinander dabei unterstützen können – etwa durch die Vereinbarung, über das Weihnachtswochenende keine beruflichen Messages zu versenden oder an Heiligabend keine Themen mehr loszutreten, zu denen direkt am Montag danach Ergebnisse vorliegen müssen (die bei den Verantwortlichen also über Weihnachten unweigerlich im Kopf umherschwirren). Oder verein-baren Sie mit der Chefetage, dass in Abwesenheitsnotizen bis Januar darauf hingewiesen wird: E-Mails werden nicht an Anwesende weitergeleitet (damit die das nicht auch noch an der Backe haben).



Wichtig: Nicht gemeinsam jammern. Sondern lieber gemeinsam darüber erleichtert sein, dass wir alle im selben Boot sitzen. Erkennen Sie gemeinsam an, dass Sie alle gegenseitige Unterstützung beim Durchatmen gebrauchen können. Und geben Sie sich die.