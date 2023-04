New Work Warum wir uns auf die Viertagewoche einlassen sollten

Während des Versuchszeitraums verbesserte sich die Work-Life-Balance in vielerlei Hinsicht. Insbesondere wurde es für 54 Prozent der Beschäftigten einfacher, ihre Arbeit mit den häuslichen Pflichten und Verantwortlichkeiten in Einklang zu bringen. Darüber hinaus zeigten sich die Angestellten zufriedener mit ihrer finanziellen Situation, aber auch ihren sozialen Beziehungen, da die Menschen die Zeit, die sie für einzelne Aktivitäten aufwendeten, besser einteilen konnten. Ähnliche Experimente in Belgien, Spanien, Japan, Australien und Neuseeland haben zu ebenso beeindruckenden Ergebnissen geführt.



Obwohl die Beweise für eine viertägige Arbeitswoche überwältigend sind, gehört es auch zur Wahrheit, dass nicht alle Branchen derzeit in der Lage sind, auf dieses Modell zu wechseln. Die Gesundheitsbranche muss beispielsweise sicherstellen, dass die Mitarbeiter immer verfügbar sind, da viele Krankheiten eine Rund-um-die-Uhr-Betreuung erfordern und Notfälle jederzeit eintreten können.