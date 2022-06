Novelle des Nachweisgesetz Warum deutsche Arbeitsverträge in vier Wochen angepasst werden müssen

Das Nachweisgesetz, das die Umsetzung einer EU-Richtlinie aus dem Jahr 2019 ist, soll Transparenz für Arbeitnehmer bringen und etwa Arbeitsort, Funktion, Beginn und Dauer des Arbeitsverhältnisses oder auch Mindestankündigungsfristen genauer erläutern. So muss in Zukunft beispielsweise auch in einem Arbeitsvertrag eines Call-Center-Mitarbeiters stehen, dass sein Arbeitgeber ihn nicht erst einen Tag zuvor oder gar am selben Tag anfordern darf, sondern die vorgeschriebenen vier Tage Ankündigungsfrist einhalten muss, erzählt Arbeitsrechtler Sebastian Maiß von Michels.pmk. Klauseln, in denen sich Unternehmen Mitarbeiter auf Standby sichern, sind nicht zulässig. Sie standen bislang aber trotzdem in vielen Arbeitsverträgen und wurden auch befolgt – weil es die Arbeitnehmer nicht besser wussten. Auch Mindestanforderungen wie die Höchstdauer der Probezeit gehören von August an in die Arbeitsverträge.