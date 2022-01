Ostdeutscher Exot Das Lohn-Wunder von Jena

Erst in dieser Woche wertete das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut (WSI) der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung in einer Analyse aus, wie viele Beschäftigte in all den verschiedenen Landkreisen Deutschlands zum Niedriglohn arbeiten, also für weniger als 2284 Euro im Monat. Brutto. In Ostdeutschland lag der Anteil der Geringverdiener im Jahr 2020 bei 29,1 Prozent, im Westen bei 16,4 Prozent. Während der Erzgebirgskreis – nur gut 80 Kilometer von Jena entfernt – das deutsche Schlussschlicht bildet mit 43,2 Prozent, schneidet Jena selbst mit 18,7 Prozent besser ab als jeder andere ostdeutsche Landkreis. Und sogar besser als Berlin (siehe Karte).