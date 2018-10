Pause im Büro Drei Gadgets für eine entspannte Mittagspause

Mit Hilfe seines Künstlerfreundes entwickelte er die so genannte „In-real-life-glasses“ – die IRL-Sonnenbrille, die alle Bildschirme schwärzt. Das funktioniert technisch so: Die Brillengläser blockieren mit Hilfe einer speziellen Folie das Licht von LED- und LCD-Bildschirmen. Der eingeschaltete Fernseher oder Computer wirkt dadurch für die Augen ausgeschaltet und schwarz. Mit der Brille auf der Nase kommen so durch keinen Bildschirm mehr Informationen durch, auf die man zumindest auch zehn Minuten hätte warten können. Einzige Ausnahme: Bei OLED-Bildschirmen klappt das allerdings nicht - wie etwa bei neueren Smartphones. Wer die Bildschirmruhe testen will, muss sich aber noch etwas gedulden: Die Brille kommt erst nächstes Jahr auf den Markt.