Per Video zum neuen Job Darauf kommt es im Online-Vorstellungsgespräch an

Das weiß man auch beim Versandhändler Otto. Das Hamburger Unternehmen setzt schon seit über zehn Jahren auf Bewerbungsgespräche per Internet. Zu Beginn seien digitale Vorstellungsgespräche noch die absolute Ausnahme gewesen, erinnert sich Malte Balmer, der als HR-Manager bei Otto für die Fachkräftesuche zuständig ist. Sie waren eher Notlösungen etwa bei Kandidaten aus dem Ausland. Die Qualität sei damals einfach zu schlecht gewesen, um solche Formate flächendeckend einzuführen, erklärt Balmer. In den vergangenen Jahren habe die Anzahl von Videointerviews jedoch stetig zugenommen. Web-Vorstellungsgespräche fügen sich damit in die Digitalisierung der Jobsuche ein. „Bewerbungen per Post erhalten wir fast keine mehr“, sagt Balmer. Der Recruiter erwartet, dass sich diese Entwicklung fortsetzt. Denn die Akzeptanz von Videocalls steige weiterhin – auch wegen der intensiven Nutzung während der Coronakrise.