Psychologin „Freundschaften im Job sind auch Selbstzweck“

Bin ich eigentlich in einer Firma falsch, in der ich keine Freunde habe?

Es wäre tatsächlich ein Problem, wenn Sie so gar keinen Ihrer Kollegen nett finden. Ich muss aber keine Freunde in dem Unternehmen haben. Entscheidend ist, dass man gut zusammenarbeitet, dass die Arbeit Spaß macht, man ein gemeinsames Ziel hat. Ich wehre mich gegen den überbordenden Begriff von Freundschaft – eine Arbeitskultur, in der man alles zusammen macht, und wer da nicht mitmacht gehört nicht dazu. Natürlich ist es wünschenswert, Kollegen zu haben, mit denen ich mich gern in der Kaffeeküche unterhalte. Aber ich sollte nicht erwarten, dass meine Kollegen automatisch meine Freunde sind. Jedes Team sollte damit umgehen können, auch Mitglieder zu haben, die eher Distanz halten.



Mehr zum Thema: Wenn es am Arbeitsplatz nicht nur bei Freundschaft bleibt, wird es oft problematisch. Das war zuletzt bei der Affäre um den Ex-Bild-Chef Julian Reichelt sichtbar. Sie zeigt, welchen Einfluss US-Firmenkultur in Europa gewinnt. Bei Beziehungen in der Firma gilt dort ein Nulltoleranzkodex – mit entsprechend harten Konsequenzen.