Ranking Die Magie der Freundlichkeit – diese Länder überzeugen Expats

„Wenn man ins Ausland geht, lernt man natürlich erstmal die anderen Expats kennen. Aber bei mir war es so, dass nach und nach alle wieder zurück in ihre Heimat gegangen sind. Ich habe dann immer mehr Leute aus Mexiko kennengelernt und Freundschaften mit ihnen aufgebaut. Inzwischen kenne ich hier eigentlich kaum Deutsche“, erzählt Dennis Brandl, der lange bei einer Digitalagentur arbeitete und gerade ein Sabbatical macht. „Die Menschen sind hier sehr interessiert an Leuten aus anderen Ländern. Du kannst nicht allein in ein Restaurant oder an eine Bar gehen, ohne dass dich jemand anspricht und das vielleicht gleich zu einer Freundschaft wird.“