Rhetoriktipps: „Schlagfertigkeit ist eine Sache der Haltung“

Was kann man tun, wenn man es einfach nicht hinbekommt, die Menschen von dem Thema zu begeistern, in dem man Experte ist?

Dann sollte die Frage aus meiner Sicht lauten: Macht es überhaupt Sinn, das auf der Bühne zu präsentieren? Ergibt es beispielsweise Sinn, auf der Bühne oder in der Videokonferenz 50 Seiten Bilanztabellen durchzuarbeiten und vorzutragen? Oder wäre es nicht besser, die Menschen damit schriftlich zu versorgen und das herauszupicken, was wirklich bühnentauglich – also vortragstauglich – ist? Man könnte etwa sagen: „Ich mache noch einmal deutlich, was für eine Verantwortung wir in diesem Teilbereich des Unternehmens tragen und was anderen Abteilungen ermöglicht wird, weil wir da sind.“ Wir haben uns daran gewöhnt, dass Präsentationen oftmals langweilig sind. Die Kunst ist es, die Perlen herauszupicken, die beeindrucken. Das sind oft ganz andere Dinge als wir klassischerweise präsentieren.