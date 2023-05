Hier lernen Sie, wie Sie Ihren ganz persönlichen Weltuntergang auf der Bühne abwenden. Weltuntergang klingt dramatisch, aber genau so fühlt es sich doch für uns an, wenn wir uns vorstellen, wie wir vor Publikum stehen und alles nur Vorstellbare schief geht. Diese Blamage! Für den Rest unseres Lebens werden wir daran zurückdenken und es wird uns die Scham durchziehen wie ein saurer Kriechstrom! So in etwa, oder? Kenne ich.