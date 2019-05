Studie zu mentaler Belastung Arbeit stresst vier von fünf Arbeitnehmern

Der Befund lässt aufhorchen – was ist mit all den Präventionsmaßnahmen und der angeblich gesteigerten Aufmerksamkeit für mentale Belastungen? Offenbar reicht das nicht aus. Viele der Befragten berichten über einen Mangel an Präventionsmaßnahmen: 40 Prozent gaben an, dass ihre Arbeitgeber keinerlei Präventionsmaßnahmen bieten.