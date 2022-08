Traditionelle Branche Handwerker gesucht! Biete 4-Tage-Woche bei vollem Gehalt

In der baden-württembergischen Gemeinde Denkingen ist das anders. Hier arbeiten die Mitarbeiter im Sanitär- und Heizungsbetrieb Gaßner ebenfalls nur vier Tage die Woche. 9,25 Stunden am Tag. Manche von Montag bis Donnerstag, andere von Dienstag bis Freitag. Aufträge nimmt der Betrieb also an jedem Wochentag an. Und im Vergleich zur 40-Stunden-Woche arbeiten die Mitarbeiter heute 37 Stunden an vier Tagen – für den gleichen Lohn. Und doch genügt das nicht, um bei der Suche nach neuen Bewerbern zu helfen. „Das haben wir uns sicherlich anders erhofft“, sagt Ayleen Bauser, die den Betrieb mit ihrem Mann Marcus Gaßner führt. Doch tatsächlich komme im Gespräch mit Bewerbern häufig heraus, dass diese sich nicht vorstellen können, dass die 4-Tage-Woche wirklich funktioniert. „Die haben Angst, dass wir sie nach zwei Wochen wieder an fünf Tagen in den Dienst holen. Ihnen diese Sorge zu nehmen, ist wirklich schwer“, meint Bauser.