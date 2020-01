Deutsche Gründer in Not „Die Fördertöpfe stützen die alte Industrie“

In China werden Gründer vom Staat gefördert, dort gibt es mittlerweile mehr Milliarden-Dollar-Start-ups als im Silicon Valley. Warum klappt das in Deutschland nicht?

Jona Christians: Die Rahmenbedingungen für junge Unternehmen wie uns sind alles andere als gut. Es müsste darum gehen, Innovationen im Land zu halten. Stattdessen wandern viele Technologien zunehmend ab, wie etwa die Solar- und Windenergie. Das ist ein Armutszeugnis. Wir geben nicht auf, aber hatten schon mehr Unterstützung von der Politik erwartet.



Was läuft in der Förderung denn falsch?

Jona Christians: Ein Beispiel: Der Wagniskapitalfonds hört sich auf dem Papier gut an. Dahinter steht dann sehr viel Bürokratie, über Jahre hinweg. In einem Start-up rechnet man aber in Monaten und nicht in Jahren. Der Wille, das Neue zu unterstützen, ist in Deutschland nicht da. Die Fördertöpfe hierzulande stützen eher die alte Industrie.