Deutsche Softwareschmiede: Celonis wird zum Milliarden-Start-up

Celonis steigt mit der Finanzierung in den illustren Kreis der sogenannten „Einhörner“ auf: Dabei handelt es sich um Start-ups, die zumindest rechnerisch mindestens eine Milliarde US-Dollar wert sind. In Deutschland gehören dazu vor allem Firmen, die sich mit ihren Produkten und Dienstleistungen direkt an Verbraucher wenden, wie etwa Zalando, Hello Fresh oder Auto1. Celonis mit seinem Fokus auf Geschäftskunden bewegt sich aktuell eher in den Fußstapfen des Softwarekonzerns SAP – der die Produkte von Celonis auch an seine Kunden mit vertreibt und den Münchenern so beim Wachstum geholfen hat.