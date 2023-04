Die Höhle der Löwen „Bürger können sich mit einem digitalen Zeichenstift beteiligen“

Die Aufzeichnung liegt jetzt bereits ein gutes Jahr zurück – und brachte für Sie kein Investment. Was ist seitdem passiert?

Witt: Wir sind technisch so weit, dass wir relativ gut und schnell verschiedene Projekte umsetzen können. In zwei, drei Wochen steht das digitale Objekt an der Stelle, an die es hingehört. Jetzt sind wir kurz davor, dass unsere Plattform öffentlich geht. Da kann man auf einer Deutschlandkarte ganz simpel seine Objekte am geplanten Ort platzieren. In der App können das Nutzerinnen und Nutzer bereits spielerisch ausprobieren.

Römer: In unserer Gründungsstadt Aachen, in Köln, Gelsenkirchen, Leipzig oder München sind wir schon aktiv – noch allerdings im Projektgeschäft. Das finanziert uns den Aufbau. Wenn die Plattform steht, können wir uns durchaus vorstellen, nochmal auf Investorensuche zu gehen.