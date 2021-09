Gründershow Das bringt die zehnte Staffel der Höhle der Löwen

Im Gespräch mit der WirtschaftsWoche verriet Ralf Dümmel, dass bereits mehrere seiner Gründer durch die Show Millionäre geworden sind. Das erfolgreichste Investment unter seinen 115 Deals in der Höhle der Löwen auszumachen, sei allerdings nicht einfach. „Die Unternehmen 'Abfluss Fee' oder 'Rostschreck' laufen bis heute zum Beispiel sehr, sehr gut“, sagt Dümmel. Dagmar Wöhrl wird da schon konkreter. Seit der vierten Staffel investiert sie in der Show. „Das erfolgreichste Investment – und da spreche ich wahrscheinlich für alle bei DHDL getätigten Investments – ist Waterdrop.“ Das Unternehmen war 2018 in der Show und verkauft kleine Brausewürfel, die Leitungswasser verschiedene Geschmäcker verleihen und so den Kauf von Plastikflaschen ersetzen sollen. „Das Investment von 500.000 Euro hat sich gelohnt, denn heute, vier Jahre später, erwartet Waterdrop einen Jahresumsatz in Höhe von 85 Millionen Euro. Ich glaube, das ist in so kurzer Zeit bisher unerreicht“, so Wöhrl.