Die Höhle der Löwen „Wir lassen uns nicht als Werbeplattform missbrauchen!“

In der Start-up-Szene sieht sich die Höhle der Löwen der Kritik ausgesetzt, dass die Show wenig mit der Investmentrealität zu tun habe. Wo sich Gründer eben nicht fünf Investoren gleichzeitig anbieten. Und wo die Investoren andersherum viel stärker auf der Suche nach Gründern sind. Ihre Investmententscheidungen treffen Sie innerhalb von Minuten, während Risikokapitalgeber viel mehr Bedenkzeit haben. Was sagen Sie dazu?

Dümmel: Die Sendung könnte realer nicht sein. Wir Löwen wissen vorher nichts – rein gar nichts! Klar, es ist vielleicht nicht ganz normal, dass wir nach einer Stunde schon eine Absichtserklärung für einen Einstieg unterzeichnen. Aber die spätere Prüfung des Unternehmens ist in der Start-up-Welt Standard und gehört nach der Sendung auch bei uns dazu. Da liegt die Quote der Deals, die auch wirklich zustande kommen, über alle Löwen hinweg bei gut 70 Prozent. Da kann mir keiner kommen und sagen, das sei realitätsfern. Natürlich ist es Fernsehen und hoffentlich unterhält es die Leute auch.

Kofler: Diesen Gesichtspunkt kann ich überhaupt nicht teilen. In der Show sehen die Zuschauer nur die Spitze des Eisbergs. Von den späteren, profesionellen Investorengesprächen, bekommen sie nichts mit. Und schließlich setzen wir unser eigenes Geld ein, während andere Fonds nur mit dem Geld anderer arbeiten.

Glagau: Wir sind keine geskriptete Show mit „kleinen, süßen Gründern“ und „bösen Investoren“. Das steckt viel mehr hinter. Das sieht man doch an den erfolgreichen Start-ups, die aus der Höhle entstanden sind. Das sind keine Eintagsfliegen. Wir veranschaulichen außerdem in der Breite, was Unternehmertum ausmacht.