Juwelier Christ kooperiert mit Start-up Wahre Liebe geht durch die Blockchain

Im Handel selbst jedoch scheinen Aufwand und Ertrag für viele Firmen noch in keinem guten Verhältnis zu stehen. In vielen Fällen sind es eher Start-ups, die auf eigene Faust mit einem Krypto-Produkt eine technikaffine Zielgruppe ansteuern. Etablierte Unternehmen sind dagegen skeptischer. Gehversuche in der Praxis werden daher neugierig beobachtet. Christ habe beispielsweise über das Bezahlen mit Kryptowährungen nachgedacht, berichtet Hungeling, auch eine mögliche Registrierung von Uhren über die Blockchain wird erwogen. Die Liebesbotschaften in der Blockchain sollen da als Testlauf fungierien. „Wir bauen so Berührungsängste mit der Technologie ab“, sagt Hungeling.