Lieferdienst für Salate Backwerk-Gründer steigen bei „Pottsalat“ ein

Aktuell profitiert der Lieferdienst von der steigenden Nachfrage in der Coronakrise. Erreichte das Start-up 2019 erstmals einen Jahresumsatz von mehr als eine Million Euro, konnte es diese Marke 2021 bereits im ersten Quartal knacken. „Die Coronakrise hat uns etwa zehn Prozent mehr Umsatz beschafft“, sagt Küstner. Noch 2021 will das Start-up bis zu vier weitere Pottsalat-Stores eröffnen. Mitte 2022 ist dann die große Expansion geplant: Pro Monat soll ein weiterer Standort eröffnen.



