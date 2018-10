Start-ups Wer von „Die Höhle der Löwen“ profitiert

Ob Deal oder nicht – für die Start-ups lohnt sich schon der Auftritt in der Sendung. „Start-ups, die dort auftreten, sind gut beraten, ihre Serverkapazitäten vor der Sendung nach oben zu fahren“, sagt Professor Nicolai. Allerdings sei das Portfolio an Ideen in der Sendung nicht repräsentativ für Start-ups. Gründer für digitale Themen oder B2C-Konzepte seien in der Sendung kaum zu finden. Zudem verzerre der Schnitt der Regie die Vorstellung, wie ein Pitch in echt ablaufe. Auch Schweizer fand sich in der Sendung mit seinen Bemerkungen oft an anderer Stelle im Ablauf wieder, als er sie wirklich gesagt hatte.