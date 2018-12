Erfahrungsberichte „Nach dem MBA musste ich zwei Monate schlafen“

Aber das hat ihm keinen Spaß gemacht. Also arbeitete er sich zunächst hoch, bis er an die Grenzen dessen kam, was seine formelle Qualifikation vorsah. „Irgendwann stand ich vor der Entscheidung, ob ich meine Karriere vorantreiben will oder mich damit zufrieden gebe, was mit meiner Ausbildung möglich ist,“ sagt er. Und er wollte mehr. „Die Idee war, mit dem Abschluss eine Eintrittskarte zum Managementpool zu bekommen. Doch was dann kam, hatte ich nicht erwartet“, erzählt Lehnert.