Harvard, Oxford und Co. Karrierefaktor Stallgeruch

Christian Stegbauer von der Goethe Universität in Frankfurt bringt das Prinzip auf den Punkt: „Je besser das Netzwerk, desto besser die Jobs, die man bekommen kann“, sagt der Soziologe. Er erforscht, was ein gutes Netzwerk ausmacht und kann erklären, warum die Verbindungen, die an den Eliteunis entstehen, offenbar besonders wertvoll sind. Einen Grund dafür sieht er in der Organisation des Studiums. Die einzelnen Jahrgänge sind üblicherweise deutlich kleiner als an deutschen Universitäten. Oftmals wohnen die Studierenden auch auf dem Campus, teilen sich Zimmer und Gemeinschaftsräume.