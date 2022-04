Hochschulranking Das sind die besten Unis für BWL

Dass es der LMU gelungen ist, an der für ihre exzellente wirtschaftswissenschaftliche Ausbildung bekannte Universität Mannheim vorbeizuziehen, dürfte auch mit dem Standort München zu tun haben. In der Stadt haben sechs Dax-Konzerne ihren Sitz, mit Infineon im nahe gelegenen Neubiberg kommt ein siebter hinzu, der sich aus der Stadt innerhalb kurzer Zeit per S-Bahn erreichen lässt. Außerdem im Stadtgebiet: neun im MDax notierte Unternehmen sowie eine florierende Start-up-Szene. Auch internationale Techkonzerne wie Apple und Google haben ihre dortigen Niederlassungen ausgebaut. Und bei der Beratung Universum, die das Hochschulranking regelmäßig für die WirtschaftsWoche erstellt, wissen sie: Viele Personaler rekrutieren den akademischen Nachwuchs gern in der Region. Weil sie die Talente nicht selten schon aus Praktika und Nebenjobs kennen – und darauf setzen, dass er ihnen in einer Gegend, in der er bereits verwurzelt ist, eher erhalten bleibt.