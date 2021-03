Pygmalion-Effekt Wie ein „Yes, we can“ die Leistung steigert

Das „du kannst das“ spielt in Liers Leben schon lange eine Rolle. Die 28-Jährige hat in Mannheim, Peking und Köln studiert. Ihren Master of Business Administration legte sie an der Eliteuniversität St. Gallen ab. Sie arbeitete für Barclays in London, als Beraterin bei Bain & Company ließ sie sich kürzlich für zwei Jahre freistellen – in der Zeit schrieb sie ihre Doktorarbeit an der Sporthochschule in Köln. Lier hatte schon immer Leute in ihrer Umgebung, die ihr zugetraut haben, etwas zu schaffen. „Wenn’s einer schafft, dann du“, hört sie regelmäßig von ihren Freunden. Bei ihrem ersten Praktikum in einer Unternehmensberatung nahm ihre Kollegin sie direkt überall hin mit, motivierte sie, pushte sie.