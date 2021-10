Seminar mit Arbeitsvertrag Duales Studium: Die Jobgarantie kommt mit einem hohen Preis

Vanessa Schwarz hat ihr Studium im vergangen Monat beendet. Gut möglich, dass sie es noch weit bringen wird bei SAP. Zumindest die Vorzeichen stimmen: Denn Christian Klein studierte wie Schwarz an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Mannheim Betriebswirtschaft. Heute leitet er den Softwarekonzern, der an der Börse fast 140 Milliarden Euro wert ist. Und wie bei Klein steht das duale Studium am Beginn einiger erfolgreicher Managerkarrieren: Thyssenkrupp-Chefin Martina Merz und der ehemalige Metro-Chef Olaf Koch studierten schon an der DHBW, als sie noch den Namen Berufsakademie Stuttgart trug.



Doch wer sich für ein duales Studium entscheidet, muss auch einen Platz im Schatten der renommierten Unis in Kauf nehmen. Eine Ausbildung mit ein bisschen theoretischem Anstrich, nennen Kritiker diesen Ausbildungsweg. Und tatsächlich: Wer es wirklich zum Geschäftsführer bringen will, macht in der Regel seinen Abschluss an einer der Top-Unis, an denen in diesen Wochen die Vorlesungen des Wintersemesters beginnen: VW-Chef Herbert Diess etwa besuchte die TU München, Lufthansa-Boss Carsten Spohr die Uni Karlsruhe (heute Karlsruher Institut für Technologie), die Telekom- und Allianz-Chefs Tim Höttges und Oliver Bäte die Uni Köln. Viele, die hoch hinaus wollen, satteln später noch einen MBA drauf.