Der Rat der Weisen Was bringt mir ein Master oder eine Promotion?

Endlich geschafft. Nach drei Jahren (bei dem ein oder anderen dauert es vielleicht auch ein wenig länger) ist der Bachelorabschluss endlich in der Tasche. Was für ein erhabenes Gefühl. Die Schinderei hat sich gelohnt. Wirklich viel Motivation für mindestens zwei weitere Jahre an der Universität ist nicht mehr da. Also lieber direkt einen Job suchen? Keine einfache Entscheidung. Eine Leserin fragte uns daher: Was bringt mir ein Master oder eine Promotion?