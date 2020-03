Business-Frauen in den Emiraten: „Wir müssen nicht mehr kämpfen“

Das klingt nach einem langwierigen Prozess. Was hat Sie ermutigt?

Ich spreche immer mit anderen und schätze Feedback sehr. Ich hatte in meinem Leben viele Mentoren, in meinem Unternehmen, bei meiner Arbeit – und auch außerhalb davon. Durch diese Gespräche wusste ich, dass das Hauptproblem war, wie sehr ich an mir selbst zweifelte. Ein französischer Freund sagte mir das ganz deutlich: ‚Du musst im Job aussprechen, was du denkst.' Aber genau an dem Punkt hatte ich vorher immer gedacht: Vielleicht ist mein Gedanke nicht relevant. Als ich schließlich begann, meine Ideen mitzuteilen, stieß ich auf Offenheit und Wohlwollen.