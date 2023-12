Das „Ich“ im Team Warum Teamwork nur funktioniert, wenn man zuvor auf die Individuen achtet

Nach Berücksichtigung der Intensität der Veränderung stellten wir jedoch fest, dass die Teams, die sich anfangs auf individuelles Umschulen konzentriert hatten, um zwölf Prozent besser abschnitten als die Teams, die von Anfang an darauf fokussiert waren, die kollektive Koordination zu verbessern. Dabei waren Belohnungssysteme sehr wichtig: Am Anfang haben die Teammitglieder, die für ihre eigenen Leistungen belohnt wurden (und nicht für das, was das Team zusammen erreicht hat), schneller gute Ergebnisse gezeigt.



Lesen Sie auch: Was Firmen ihren Talenten jetzt bieten müssen und wie Sie am meisten für sich herausholen



Als wir zwei Monate später die Leistungen erneut untersuchten, in einer späteren Phase der Veränderung, war der durchschnittliche Gewinn aller Teams auf 96,95 Prozent gestiegen. Dennoch gab es eine hohe Schwankung bei der Leistung der Teams im Vergleich zur Zeit vor der Veränderung.