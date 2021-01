Der Rat der Weisen Wie gehe ich damit um, wenn jemand meine Kritik schnell abmoderiert?

Antwort: Kritik ist für die Empfänger oft verbunden mit dem Gefühl: Oh nein, da findet mich jemand nicht gut. An dieser Erkenntnis mag zwar etwas Wahres dran sein, sie hilft allein aber nicht weiter. Vielmehr sorgt sie eher den restlichen Arbeitstag über für schlechte Laune. In einem Team, in dem Kritik meist als Nachtreten, Bloßstellen oder Profiliergehabe des Kritikers empfunden wird, ist es so gesehen ein Akt der Gnade, Gemecker an der Arbeit der Anderen abzuwehren.