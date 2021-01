Der Ursprung meiner Karriere: Anton Hofreiter „Wer nicht genießt, wird ungenießbar“

In meinem Studium wurde mir klar: Um die Artenvielfalt zu bewahren, braucht es politische Veränderung. So habe ich mich zunächst in der Kommunalpolitik engagiert, 2005 wurde ich in den Bundestag gewählt. Ich bin überzeugt: Wir müssen Umweltschutz und soziale Gerechtigkeit immer gemeinsam denken. Noch heute zieht es mich übrigens regelmäßig in die Berge. In urwüchsiger Natur fühle ich mich vertraut, entspannt – einfach daheim.