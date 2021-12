Der Ursprung meiner Karriere: Thomas Althoff „Misserfolg kam in meinem Denken nie vor“

Als Ende der Achtzigerjahre der Abgesang auf die Fünfsternehotellerie angestimmt wurde, habe ich das nicht geglaubt. Ich entwickelte Luxushotels wie Schloss Lerbach, wo die Stars absteigen, Sternehotels in St. Tropez oder am Tegernsee die Überfahrt. Um Gegenwind habe ich mich dabei nie gekümmert. Die Pandemie ist ein herber Schlag für mein Unternehmen und sorgt für große Verluste, weil trotz aller Anstrengungen die Restaurants schließen mussten.



