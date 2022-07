2014 meinte mein Kumpel Tim Mälzer, ich müsse unbedingt ins Fernsehen. Ich ließ mich auf eine Pilotfolge ein. Ein Format zu drehen, das einen über seine Grenzen bringt und hautnah den Schweiß, die Flüche und Tränen zeigt, war eine extrem intensive Erfahrung. Ich überließ Mälzer den Job, und er machte etwas Grandioses daraus. Danach fand ich in kleinen Schritten meinen Weg in diese neue Welt, die heute der wichtigste Umsatzbringer in meinem Unternehmen ist.