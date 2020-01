Extra-Zahlungen für Manager „Es ist seit langem klar, dass Boni kontraproduktiv sind“

Zunächst steckt hinter der leistungsorientierten Belohnung aber doch eine gute Idee: Wenn es dem Unternehmen gut geht, sollen davon auch die Mitarbeiter etwas abbekommen.

Gegen solche klassischen Erfolgsprämien habe ich auch nichts. So beteiligt man die Angestellten am Erfolg, anstatt ihre Leistung auf die Erreichung einzelner Kennzahlen auszurichten. Mit „Pay-for-performance“ hat das aber nichts zu tun.



Nun leben wir aber immer noch in einer Welt, in der die leistungsorientierte Bezahlung Standard ist. Wenn die wissenschaftlichen Belege so klar sind, dass das keinen Sinn ergibt: Wie kann das sein?

Das System ernährt sich offenbar selbst. Da hat es leider eine fatale Form der Selbstrekrutierung gegeben. Wenn sich Leistung nur noch in Geld ausdrückt, dann zieht das Charaktere an, denen es nur ums Geld geht. Und die halten natürlich an dem System fest.