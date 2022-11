Firmenerben „Was Verena Bahlsen ausdrückt, ist letztendlich Überforderung“

Warum würde uns ein Dax-Vorstand in so einer Situation eher irritieren?

Zur Rolle einer solchen Führungskraft gehört es, Überblick zu bewahren, Orientierung zu geben, Entscheidungen zu fällen. Und dann strahlt da jemand plötzlich Hilflosigkeit aus. Bahlsen deutet auch an, dass sie aufbrausend gegenüber Mitarbeitern war. Es macht einen Unterschied, welche Emotionen man zeigt. Wenn ich angeschnauzt werde von meiner Führungskraft, weil die einfach überfordert ist – da habe ich wohl kaum Verständnis. Und was Verena Bahlsen emotional ausdrückt, ist ja letztendlich Überforderung.



Dennoch ist es eine neue Offenheit für die eigenen Fehler und für psychische Probleme – ein Zeichen von Stärke, könnte man meinen, wenngleich sehr emotional vorgetragen. Könnte sich so eine bessere Fehlerkultur entwickeln?

Fehler einzugestehen, nicht unter den Tisch zu kehren, klar: das ist positiv. Aber die Frage ist doch vor allem: Wie kann es sein, dass eine so hohe Position im Unternehmen mit jemandem besetzt wird, der nach so kurzer Zeit im Amt sein Scheitern offen eingesteht und zugibt, überfordert zu sein. Das könnte man verstehen, wenn jemand mehrere Hierarchiestufen weiter unten steht. Aber bei einer Spitzenposition erwarten die Beschäftigten eines Unternehmens zu recht, dass professionelle Auswahlverfahren durchgeführt werden. Also etwa: Wie geeignet ist diese Person im Umgang mit Stress, mit vielfältigen Aufgaben und auch mit Anfeindungen, die einem in einer solchen Position entgegenschlagen.