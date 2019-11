Führen wie Manke Rayder „Game of Thrones“ – ein Lehrstück für Führungskräfte

An welcher Figur lässt sich das Thema Führung am besten analysieren?

An der Drachenmutter Daenerys. Als junges Mädchen wird sie an einen Kriegsherren verkauft und arbeitet sich aus diesen Verhältnissen hoch zur Königin. Die Zuschauer begleiteten eine lange Heldenreise. Wir können an ihr erleben, was Macht aus Menschen macht. Sie ist eine unglaublich effiziente Führungskraft. Sie baut in einer alten orientalischen Welt, in der die Männer das Sagen haben, einen eigenen Großkonzern auf – quasi aus einem Startup mit miserablen Voraussetzungen. Sie zieht ältere Berater, Mentoren hinzu, deren Rat sie hört und oft befolgt. Als Königin hat sie eine hervorragende Meeting-Kultur, entwickelt sich zu einer starken Rednerin mit wirkungsvollen PR-Auftritten. Und sie hat eine sozialrevolutionäre Vision: Sie will die Sklaven auf dem Kontinent Essos befreien und die Welt vom Joch der Unterdrückung befreien. Ihr Ziel ist es jedoch, den Thron der Sieben Königslande auf dem Kontinent Westeros zu besteigen.



Und das wird ihr zum Verhängnis...

Ja, dem ordnet sie alles unter. Wir erleben an ihr, dass die Macht sie korrumpiert. Ihr sozialrevolutionäres Denken wird zerstört, weil sie zu viel Macht aggregiert, den Blick für die Realität verliert und nicht mehr auf ihre Berater hört. Sie endet als Diktatorin. Das erleben wir auch in der Wirtschaft: Ex-VW-Chef Martin Winterkorn und der frühere Arcandor-CEO Thomas Middelhoff sind dem eigenen Machtdenken unterlegen und verloren den Blick für die Realität.