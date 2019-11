Führung in Teams „Viele haben den Eindruck, im Hamsterrad zu stecken“

Werden wir Jobsharing also vor allem in den Branchen sehen, wo dieser Mangel am stärksten ausgeprägt ist?

Ja, da bewegt sich am ehesten etwas. Mein Eindruck ist auch: Der Bildungssektor, der öffentliche Dienst und auch die Pflegebranche sind da sehr offen. Aber je höher solch ein Tandem in der Hierarchie steht, desto weniger kann ich mir vorstellen, dass das funktioniert.