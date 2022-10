Führungsstile „Autokratisch, diktatorisch, patriarchalisch – das ist alles überholt“

Elon Musk, Jeff Bezos, Oliver Samwer – sie alle gelten als visionäre Unternehmer, doch im beruflichen Alltag haben ihre Mitarbeiter so einiges an ihnen auszusetzen. Ihr Führungsverhalten wird an vielen Stellen als mangelhaft beschrieben, ihr Unvermögen mit ihrer Genialität und Persönlichkeit entschuldigt. Führungscoach Maren Lehky lässt solche Argumente nicht gelten. „Ich glaube nicht an das Märchen vom charismatischen Leader, der jederzeit aufgrund seiner strahlenden Persönlichkeit alle mitreißt“, sagt sie. „Führung ist nach meiner mehr als 30-jährigen Erfahrung mit Führungskräften ein Handwerk, das man lernen kann.“