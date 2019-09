Führungswechsel: Die Immobilienbranche tickt wie vorgestern – sie braucht Innovation

Aber es gibt auch gute Beispiele von Leuten, die vorangehen: Der von neun Branchenunternehmen finanzierte Frankfurter Accelerator Blackprint Booster bringt auf der Suche nach digitalen und innovativen Lösungen seit 2016 Prop-Tech-Startups und Immobilieninvestoren zusammen. Der Company Builder von Claudia Nagel – High Rise Ventures – investiert in PropTechs, die die Bewirtschaftung von Immobilien effizienter und nachhaltiger machen, und fragt nach Diversity in den Teams. Das 2018 von Coen van Oostrom umfirmierte Edge Technologies setzt statt auf das veraltete Projektentwicklungsgeschäft auf eine neue Generation intelligenter Gebäude, in denen Energienutzung, Nutzer-Auslastung und Building-Management-Systeme auf einer einheitlichen Technologieplattform miteinander abgestimmt werden.