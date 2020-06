Geschäftsreisen Deutsche Manager spüren die „Zoom-Müdigkeit“

Zwar schätzt ein großer Teil der Befragten, dass die digitalen Meetings Zeit und Geld sparen. Doch 68 Prozent von ihnen sehen technische Schwierigkeiten als ernsthaftes Problem. Verständlich, denn wenn sich das Gegenüber nur in Stop-Motion bewegt und die Stimme klingt wie im Dosentelefon, lassen sich die Konditionen für einen neuen Liefervertrag deutlich schlechter verhandeln, als von Angesicht zu Angesicht. Vertrauen entsteht im Chatroom eben nicht so leicht, wie an der Hotelbar. Das könnte auch ein Grund dafür sein, dass fast die Hälfte der Befragten der Ansicht ist, sie könnten die fürs Geschäft wichtigen Beziehungen in persönlichen Treffen besser pflegen. Und ein größerer Teil von ihnen geht davon aus, dass sie mehr Umsatz erzielen können, wenn sie mit Kunden in einem Raum sind, als wenn sie sich mittels der Computerkamera unterhalten.