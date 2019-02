Nach der Nachricht vom Tod von Karl Lagerfeld stellt sich nun auch die Frage, welche Folgen das für die Marke Karl hat.

Wir haben die Marke gemeinsam mit Karl in den letzten Jahren so aufgebaut, dass sie auf starken, eigenen Beinen steht. Die Fashionikone Karl Lagerfeld lebt weiter in der Marke. Das Haus Karl Lagerfeld trägt als einziges Haus seinen Namen und in diesem Sinne werden wir die Marke auch weiterhin unter dem Dach der persönlichen Attribute und der Welt, die er verkörpert, führen. Karl hat über Jahre hinweg eine Familie von Persönlichkeiten und Talenten eingeladen, Teil seiner Geschichte zu sein und dies auch über seine Zeit hinaus zu bleiben.