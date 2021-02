Motivationstrainer Jürgen Höller Ein Besuch in der Höller-Show

Also. Und der Trailer verspricht schließlich einiges. Höller mit Champagner im Privatjet, Höller im roten Ferrari, beim Fallschirmsprung, auf der Harley. „Mit 19 Jahren hatte ich ein klares Ziel: Eine Million Euro verdienen, in jedem Jahr“, sagt Höller später und natürlich sagt er auch, dass er das Ziel längst erreicht hat. „Auch wenn es zwischendurch mal runter geht, aber dadurch weiß ich heute umso besser, worauf es ankommt, wenn man Erfolg haben will.“



Was in den kommenden Stunden folgt, ist ein Parforceritt durch die liebsten Phrasen der Unternehmensberater, garniert mit dem besten, was das Duden-Zitate-Lexikon im Kapitel Erfolg zu bieten hat. Und ein paar Vergleichen aus der Tierwelt, wie der gleich zu Beginn des Programms. Auf dem Münchner Oktoberfest, erzählt Höller da, gebe es noch einen Flohzirkus. Und der Direktor dieses Flohzirkus‘, der transportiere seine Flöhe immer in einem Eimer mit einem Glasdeckel, damit die ihm nicht ausbüxen. „Und dann sitzen die Flöhe in diesem Eimer und hüpfen immer nach oben, weil sie die Glasscheibe nicht sehen“, sagt Höller. „Und tun sich immer weh dabei. Also hören sie irgendwann auf zu hüpfen – und fangen auch nicht wieder an, wenn der Deckel weg ist!“ Logisch, was seine, Höllers, Mission deshalb ist: „Ich will euch heute Feuer machen, höher zu springen.“