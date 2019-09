Management nach dem heiligen Benedikt „Führung heißt, die Stärke des Einzelnen zu erkennen“

Sie gehen in Ihrem Buch auf den Begriff New Work ein – und mit der gängigen Lesart, was das sei, ins Gericht. Dabei steht doch New Work für eine menschenfreundlichere Arbeitswelt, oder?

Ich habe das Empfinden, dass New Work eigentlich anders gemeint war, als es heute interpretiert wird. Fridtjof Bergmann, der den Begriff geprägt hat, hat Arbeit als Medium beschrieben, das Menschen helfen soll in ihrer Persönlichkeit zu wachsen. Das hat wenig mit Methoden, Dreitagebärten und Turnschuhen zu tun. Mir ist das zum Teil zu oberflächlich. New Work ist für mich aktuell noch sehr in der alten Welt verhaftet; es geht letztlich immer noch darum, wie sich Menschen für gute Unternehmensergebnisse instrumentalisieren lassen. Doch das Ziel sollten nicht glücklichere Kühe sein, die mehr Milche geben, sondern Arbeitswelten, in denen nicht mehr die klassische Erwerbstätigkeit ausgeübt wird, sondern wo die Möglichkeit gegeben wird, sich als Mensch zu verwirklichen.