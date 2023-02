Management: So gelingt der Perspektivwechsel

Vielen Führungskräften fällt es schwer, sich an der Problemlösung und strategischen Entscheidungsfindung zu beteiligen, die in einem komplexen Umfeld erforderlich sind. Ein Grund dafür ist die fehlende psychologische Sicherheit. Sie ermöglicht es, neue Informationen oder Meinungen einzubringen, die sich auf die Qualität der Entscheidungen auswirken. Eine mögliche Lösung wäre, an der psychologischen Sicherheit im Team zu arbeiten. Einige Führungskräfte beäugen solche „weichen“ Konzepte jedoch skeptisch. Selbst wenn der größte Teil einer Gruppe an Bord ist, können diese Zweifler – insbesondere solche in Machtpositionen – die psychologische Sicherheit und damit die Leistung erheblich beeinträchtigen. Glücklicherweise bietet die Methode der Perspektivenübernahme einen guten Weg, Skeptiker einzubinden – und kann die Leistung in heterogenen Teams steigern.