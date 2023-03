Neue Studie Glück lässt sich eben doch kaufen

2021 zog Matt Killingsworth, Wissenschaftler an der Universität von Pennsylvania, diese Erkenntnisse in Zweifel. Killingsworth analysierte 1,7 Millionen Antworten von mehr als 33.000 Erwerbstätigen in den USA, die in einer App meist drei Mal am Tag und beinahe in Echtzeit angeben mussten, wie sie sich gerade fühlen. In seinen Daten konnte der Forscher kein Plateau bei 75.000 Dollar entdecken. Seine Erkenntnisse, so schreibt Killingsworth, deuteten darauf hin, dass „ein höheres Einkommen sowohl mit einem besseren Gefühl im Alltag als auch mit einer höheren Lebenszufriedenheit insgesamt einhergeht“.