Studie Fast 70 Prozent der Wirtschaftselite hält die Klimaneutralität bis 2045 für unrealistisch

Beim nachhaltigen Wirtschaften werden soziale, ökologische und ökonomische Interessen eines Unternehmens aufeinander abgestimmt. Der Transformationsprozess soll dabei gewährleisten, dass Unternehmen ihren Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten und von der Regierung vorgegebene Rahmenbedingungen erfüllen. Dabei sind Unternehmer in ihren eigenen Reihen zuversichtlicher, als wenn es um die gesamte Bundesrepublik geht: 28,4 Prozent der deutschen Führungskräfte und Consultants stufen die nachhaltige Transformation in ihrem eigenen Unternehmen als sehr stark ein, rund zehn Prozent weniger teilen dieselbe Ansicht für die Transformation in der gesamten deutschen Wirtschaft: