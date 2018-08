Terrassengespräch „Innovation hat nichts mit Glücklichsein zu tun“

Bestehende Systeme zu überarbeiten und alte Technologien abzuschaffen ist schwierig. Doch vor dem Wandel sollten Unternehmen sich nicht fürchten, sagt Jörg Howe. Er leitet die globale Kommunikation bei Daimler. Als der Verbrennungsmotor die Pferde abgelöst hat, schien die Neuerung auch bedrohlich. Wäre man damals bei den Pferden geblieben, hätte man gegen die Wettbewerber verloren, sagt er. Ebenso sei es in der Unternehmenskommunikation. Habe man vor einigen Jahren noch einmal am Tag Informationen an die Medien versandt, müsse man heute allzeit bereit sein, auf Entwicklungen und Nachrichten zu reagieren.