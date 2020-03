Vergütungsberater „Aktionäre können Management erpressen“

Welche Interessengruppen meinen Sie?

Große Aktionäre mit kurzem Anlagehorizont sind darauf aus, die Vorstandsgehälter an den Aktienkurs zu binden. Anderen Anteilseignern ist es lieber, wenn die Manager nur für das Erreichen langfristiger Ziele belohnt werden. Die Arbeitnehmervertreter wollen Mitarbeiterziele verankert wissen. Der Aufsichtsrat will gute Spitzenkräfte gewinnen, halten und richtig steuern, also schaut er auf die Erreichung wichtiger Kennzahlen – und natürlich auch, wie viel Wettbewerber ihren Vorständen zahlen.



Also sind die Aktionäre selbst schuld, wenn das Vergütungssystem so komplex ist, dass sie es nicht mehr verstehen?

So würde ich das nicht formulieren. Aber Aktionäre haben sehr unterschiedliche Interessenlagen. Als Berater will ich keineswegs Spielregeln bewusst kompliziert machen. Schließlich sollen die Vorstände verstehen, was sie als Vergütungsvertrag unterschreiben. Und um mit einem Trugschluss aufzuräumen: Jeder Vorstand kann sein Vergütungssystem erklären. Sie müssen nur versuchen, etwas zu ändern und werden mit Erstaunen die kompliziertesten selbst erstellten Vergleichsrechnungen präsentiert bekommen.