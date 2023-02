Von Japan lernen Wie japanische Manager nach Spitzenqualität streben – und sie erreichen

Unzählige kleine Cafés, Nudelsuppenküchen, Spezialrestaurants, Bäckereien und Patisserien im Land bezeugen die Leidenschaft der Menschen, mit tiefer Liebe zum Detail eine erlebbar hohe Qualität zu erreichen. Der angestrebte Perfektionismus spiegelt sich in der Tatsache wider, dass der Michelin-Führer jedes Jahr in der Summe weit mehr Sterne an Restaurants in Tokio als in Paris verleiht. In die gleiche Kategorie von Spitzenleistungen fallen viele kleine Familienbetriebe in den Vorstädten, sogenannte „Nachbarschaftsfabriken“, die in kleinem Maßstab Waren für alle möglichen Branchen auf Weltniveau fertigen.