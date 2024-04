Walt Disney Aktivistische Aktionäre können nerven – und sehr hilfreich sein

Inhaltlich hatte Peltz in vielen Punkten Recht, meint Elias Halbig. Der Portfoliomanager ist bei Union Investment für die Aktienanalyse von Medienunternehmen zuständig und hat den Konflikt zwischen Peltz und Iger genau beobachtet – Union Investment zählt selbst zu den Anteilseignern von Disney. „Disney hatte lange keine kluge Strategie für das Streaming-Geschäft“, sagt Halbig. Der Dienst Disney+ war trotz Premiuminhalten wie der Marvel-Reihe und Star Wars zu günstig – und hatte trotzdem einen deutlich geringeren Marktanteil als Netflix. Das mediale Angebot konnte einfach nicht mithalten. „Auf diese strategischen Fehler hat auch Peltz immer wieder hingewiesen, weil er sich um den Aktienkurs gesorgt hat.“ In den vergangenen zwei Jahren habe Disney nun an wichtigen Stellschrauben gedreht: Disney+ ist deutlich teurer geworden, außerdem hat der Medienkonzern durch den Kauf von Rechten das inhaltliche Portfolio erweitert.