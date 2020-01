WEF in Davos Das Märchen der „Erfindung“ des Weltwirtschaftsforums

Graz, dem es in seiner Studie eigentlich darum geht, den „sozialen Mythos“ von Davos zu überprüfen, schildert darin auch die Anfänge von Davos – in Genf. Dort existierte bereits seit 1956 das Centre d’Etudes Industrielles (CEI), eine inzwischen in der Lausanner IMD aufgegangenen Business School. Das CEI war zunächst eine Kaderschmiede einer Tochterfirma des US-Aluminiumkonzerns Alcoa, hatte sich 1969 aber bereits zu einer allgemein zugänglichen Management-Lehranstalt entwickelt, der sich in diesem Jahr der junge Professor Klaus Schwab anschloss.



Er wurde gleich mit einer organisatorischen Aufgabe betraut: Schwab sollte die Feier zum 25-jährigen Jubiläum der Schule organisieren, die 1971 anstand. Anstelle eines Dinners, wie es üblich gewesen wäre, schlug Schwab schon bald vor, eine große Konferenz namens „European Management Symposium“ abzuhalten. Die Idee, diese ausgerechnet in Davos abzuhalten, ergab sich aus den Kontakten von Schwabs Vater, der als Leiter des Ravensburger Werks des Schweizer Konzerns Escher Wyss in der Industrie weit vernetzt war.



Die Idee war weder besonders originell noch war die erste Ausgabe besonders gut besetzt, attestiert Graz. So waren akademische Konferenzen an abgelegenen Orten seinerzeit durchaus en vogue, zudem bestand die Rednerliste 1971 „zum größten Teil aus Personen, die bereits als Gastdozenten am CEI aufgetreten waren“.